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Лозунги душевного равновесия
(С раннего возраста почаще используйте эти фразы, чтобы они отложились в сознании ребёнка) «Я не прислуга!» «Не волнуйся...
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Как ускорить сборы
Если несмотря на все старания и упомянутые выше методы вам не удаётся «расшевелить» маленькую копушу, советуем сосредоточить сво...
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Три фазы секса
Первая фаза - это самоизучение. Ребенок рождается самовлюбленным. Он любуется своим телом, оно прекрасно, он знает только его...
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Как научить ребенка ходить на горшок
Обучение ребенка ходить на горшок сопровождается насилием. Детей заставляют идти на горшок в определенное время. И вот дети уже ...
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Проблема пеленок
Эта проблема, так пугающая иногда молодых родителей, может быть разрешена по-разному. Одни убеждены, что это, конечно, мамина об...
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Плохая мама и хорошая бабушка
Гора посуды на кухонном столе - у мамы. Гора игрушек на маленьком складном столике - у Алеши. Оба заняты делом: мама, напевая, м...
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А внимание, усидчивость, дисциплина?
Мы все время говорили: желание ребенка, интерес, свобода деятельности - вот что нужнее всего для его успешного развития. Как же ...
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Ожидая малыша
Что надо знать вступающим в брак 1. Начало жизни ребенка должно быть радостным и светлым событием для матери и отца, которым ...
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Первый час, первый день
Что говорить о первом часе жизни новорожденного? И он и мать в родильном доме: опытные врачи, акушерки, медицинские сестры, прек...
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Продевает ремень в шлейки
Оборудование сцены. Возьмите ремень, который ребенку будет удобно держать в руках: не слишком широкий, если у него маленькие руки, и не слишком у...
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Что-то не так
Для того чтобы ребенок лучше усвоил шаги, которые нужно сделать, чтобы произвести маленький ремонт, попробуйте поиграть в игру Что-то не так . Снач...
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Надевает кольца на стержень
Материалы Пирамидка, состоящая из стерженя с надетыми на него шестью кольцами. Оборудование сцены Начните с двух самых больших колец - друг...