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Родители за плохое воспитание будут привлекаться к ответственности

Родителей из Луганской области предупреждают о том, что если они не будут хорошо справляться с родительскими обязанностями, то они быстро могут быть привлечены к административной ответственности.

Майор милиции из Луганска, Виктория Май в ходе беседы с молодыми родителями напоминает им о том, что прежде всего это воспитание, которое ребенок получает изначально из своей семьи, от своих родителей. Ведь родители это главные учители и советчики в жизни ребенка.

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Как воспитать настоящего мужчину?

Каждая девушка или женщина мечтает встретить в своей жизни «настоящего мужчину». Однако, нужно понимать, что сам по себе такой мужчина просто так, из ниоткуда, взяться не может - его таковым должны сначала воспитать родители.
Прежде всего, следует помнить, что в первый год жизни ребенок крохотный и беззащитный, поэтому его нужно защищать, беречь, не отпускать от себя ни на мгновение.  Но когда он отпускает ваш палец и делает первый самостоятельный шаг. И вот тут самое время понять и принять мысль о том, что теперь он идет по своей дороге и он не ваша собственность.
Говорят, что маменькины сыночки вырастают из детей, которых «слишком сильно любили». Ерунда, любовь не может навредить. Но не нужно «закармливать» ребенка вниманием и чрезмерной опекой.

 

Школы не потянут половое воспитание

Инициатива Дмитрия Ливанова, министра образования РФ, о введении уроков полового воспитания детей в школах провалилась: их не включили в программу с 1 сентября. Решение не окончательное, т.к. вопрос отложен на 1 год. Проект за это время должен пройти глубокое и всестороннее обсуждение, включая общественную дискуссию.

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Учёные рассказали о недостатке йода для беременных

Будущие мамы нуждаются в молочных продуктах, морепродуктах и в жирной морской рыбе.

Недостаток в рационе беременных йода может сказаться отрицательно на развитии способностей у детей. К такому выводу пришли исследователи из университетов графства Сюррей и Бристоля, возглавляемые профессором Маргарет Реймон.

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