﻿ Родители за плохое воспитание будут привлекаться к ответственности Родителей из Луганской области предупреждают о том, что если они не будут хорошо справляться с родительскими обязанностями, то они быстро могут быть привлечены к административной ответственности. Майор милиции из Луганска, Виктория Май в ходе беседы с молодыми родителями напоминает им о том, что прежде всего это воспитание, которое ребенок получает изначально из своей семьи, от своих родителей. Ведь родители это главные учители и советчики в жизни ребенка. Как воспитать настоящего мужчину? Каждая девушка или женщина мечтает встретить в своей жизни «настоящего мужчину». Однако, нужно понимать, что сам по себе такой мужчина просто так, из ниоткуда, взяться не может - его таковым должны сначала воспитать родители.

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